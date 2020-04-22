(سابك) تُصدر تقريرها للاستدامة وتسلط الضوء على أهم إنجازاتها وتقدمها نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الحلول الدائرية

المناطق _الرياض

أصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك تقريرها للاستدامة لعام 2019م، الذي يستعرض أداءها خلال العام، ويجسد انسجام استراتيجية أعمالها العالمية مع مبادئ وأهداف الاستدامة.

ويأتي هذا التقرير – الذي صدر تحت عنوان “نحو مستقبل دائري” – مستنداً إلى سمعة الشركة بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات تُطبق ممارسات مستدامة، ليس فقط في الأعمال الخاصة بها، وإنما أيضًا في كامل سلسلة القيمة.

وكما يظهر من عنوان التقرير، فقد شهد عام 2019م اتخاذ عدة قرارات مهمة ساعدت (سابك) على البروز كشركةً رائدةً في تطوير الاقتصاد الدائري، الذي لا يُشكل فيه استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد، والحد من النفايات، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، أي عائق لنمو الأعمال، بل تُعد مصدرًا للنمو الفعلي لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة (سابك) عبدالعزيز بن صالح الجربوع أن المحرك الرئيس لأعمال (سابك) يتمثل في التركيز البالغ على تأثير البلاستيك في البيئة، والبحث عن طرق جديدة لإعادة استخدام المواد وتوظيفها، والرغبة في وضع لوائح تنظيمية فعالة، لا سيما في مجال التعبئة والتغليف، وقد أدى تركيز الشركة على هذه الأولويات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في حلول المنتجات التي تخدم الاقتصاد الدائري، وتطوير قدراتها على استخدام مواد اللقيم المعاد تدويرها كيميائياً.

من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن عبدالله البنيان أن (سابك)شهدت تقدمًا متميزًا، وواصلت اهتمامها بالمخاوف العالمية والدعوات المستمرة لبناء مجتمعات أكثر استدامة، وشهد هذا العام زيادة في طلب الحلول التي تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتناميًا في فرص تعزيز الطاقة المتجددة، وزيادة في اللوائح التنظيمية الإقليمية المتعلقة بالمناخ، ولدى الشركة استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الدائري من شأنها أن تقود إلى مشاريع رائدة في هذا القطاع بجميع مواقعها حول العالم .

وشملت مجموعة الحلول المتميزة والمتنامية التي تقدمها (سابك) مشروعًا ضخمًا لإعادة التدوير الكيميائي، سيتم من خلاله إعادة النفايات البلاستيكية المختلطة إلى بوليمر أصلي؛ وكذلك إنشاء مرفق شبه تجاري لمرحلة ما قبل المعالجة، يساعد في زيادة المعروض من المواد الخام المعاد تدويرها كيميائيًا؛ فضلًا عن باقة حلول (تروسيركل™) الدائرية، التي تساعد زبائن (سابك) – في العديد من الأسواق الرئيسة – على تحقيق أهدافهم الخاصة بالاستدامة.

ويسلط تقرير الاستدامة الضوء على تعاون (سابك) مع المنظمات الدولية، التي تسهم في تحقيق عالم مستدام وتساعد في معالجة بعض أكبر التحديات التي تواجه الصناعة والكوكب بشكل عام، ويبرز دور (سابك) في العمل قوةً دافعةً خلف تلك الجهود.

كما يشكل التقرير نظرة متعمقة وشفافة لنهج (سابك) في تجسيد شعارها “كيمياء وتواصل™” خلال عملها مع الزبائن والموردين والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

ويُمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة موقع (سابك)، www.sabic.com