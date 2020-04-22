اعتبارا من أول رمضان.. المركزي يرفع حد السحب النقدي من الماكينات والفروع

كتب: ضياء السقا

قرر البنك المركزي المصري زيادة حد السحب النقدي للأفراد من ماكينات الـ ATM، والفروع، بداية من شهر رمضان.

من جانبه، قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 آلاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.

وكان البنك المركزى، قد قرر بشكل مؤقت، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)،

كما قرر البنك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

يأتي ذلك بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أعلن البنك المركزى المصري، عن الفئات المستثناة من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب.

وقال البنك في بيان، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول"، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

وأكد البنك المركزى، قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".



