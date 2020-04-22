شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأندلس العقارية تبحث توزيع 70 مليون ريال عن العام الماضي في 14 مايو المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية دعوة مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي ستنعقد يوم الخميس الموافق 14 مايو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 70 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المُقرر أن يكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

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وبحسب البيان، ستنظر الجمعية في صرف مبلغ 2.422 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

هذا وستفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 64.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.9%، مدعوماً بالنمو في إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب