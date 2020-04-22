شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المصافي تُقر توزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة المصافي العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية بقيمة 15 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 15 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019، وذلك بمبلغ وقدره 34.022 ألف ريال.

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واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.