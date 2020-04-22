شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأسمنت السعودية تُقر توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 306 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.

وصدقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

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هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 5.3 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.