شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأسمنت السعودية تُقر توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 306 مليون ريال.
وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.
وصدقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.
هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 5.3 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الأسمنت السعودية تُقر توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.