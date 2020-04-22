شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سابك تُقر توزيع 2.2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 6.6 مليار ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 22% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.2 ريال للسهم.

كذلك أقرت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2020‏.

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وعلى صعيد آخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.