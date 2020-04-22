شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت اليمامة ترتفع 75.5% خلال الربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 75.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 124 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 131.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 73.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 290 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 213.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 256.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2019 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.8% إلى 801.9 مليون ريال في العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 521.2 مليون ريال خلال العام 2018.