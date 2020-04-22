شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل السقوط وخام برنت يسجل أدنى مستوى منذ عام 1999 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل هبوطها الحاد بفعل مخاوف انهيار الطلب العالمي ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ، ليعمق الخام الدولي "نفط برنت" خسائره لليوم الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى منذ عام 1999 ، حيث لا يزال كبار منتجي النفط يضخون مستويات مرتفعة من الإنتاج ، فى الوقت الذي لم تعد هناك أي مساحات شاغرة فى مستودعات التخزين ، لتتسع بشكل حاد الفجوة بين الطلب والعرض فى السوق ،مسببة المزيد من الاختلال فى صناعة النفط العالمية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 20% إلى مستوي 10.35$ ،من مستوى الافتتاح عند 13.03$، وسجل أعلى مستوي عند 14.14$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 21% إلى مستوي 16.01$ للبرميل الأدنى منذ حزيران/يونيو 1999 ، من مستوى الافتتاح عند 20.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 20.37$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي "عقود يونيو" نسبة 39% ،فى ثامن خسارة يومية على التوالي ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تهديد الولايات المتحدة بالتوقف عن شراء النفط السعودي.

انهار الطلب العالمي على النفط بالفترة الأخيرة ، بسبب إجراءات العزل الصحي وإغلاق الاقتصاد فى جميع أنحاء العالم ، ضمن جهود الحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وعلى حسب التقديرات الأولية لمعظم مؤسسات الطاقة الدولية ، انخفض الطلب العالمي فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا ، والطلب مرشح لمزيد من الهبوط الحاد فى حال استمر وضع " الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

وفى المقابل نجد أن الإنتاج العالمي لا يزال مرتفعا عند مستويات كبيرة لم تعد تناسب الظروف الحالية فى السوق ، خاصة مع استمرار ضخ روسيا والسعودية مستويات مرتفعة فى نيسان/أبريل ، قبل المضي قدما فى تنفيذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها مؤخرا بداية من أيار/مايو المقبل.

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وأعلن تحالف أوبك بلس عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

وفى حالة التعاون الجاد بين المنتجين ودخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي ،سوف يتم تسجيل فائضا فى المعروض بحوالي 10 مليون برميل ، لتتسمر الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض فى السوق ،الأمر الذي يسبب المزيد من الاختلال فى صناعة النفط العالمية.

وتواجه صناعة النفط أيضا أزمة كبيرة ، حيث لم تعد هناك مساحات شاغرة فى مستودعات التخزين ،الأمر الذي قد يجبر المنتجين على وقف الإنتاج لفترة زمنية ،فى حالة وجود رغبة حقيقية فى حماية الصناعة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 13.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 نيسان/أبريل،فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي،وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع بنحو 13 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 499 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 آب/أغسطس 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 14.7 مليون برميل ، فى الزيادة الثالثة عشر أسبوعيا على التوالي.