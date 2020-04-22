شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة الآن ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 0.6407، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 0.6236 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6097 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6200 والمقاومة 0.6380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط