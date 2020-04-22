شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة الآن ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 0.6407، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 0.6236 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6097 كمحطة تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6200 والمقاومة 0.6380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.