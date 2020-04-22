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تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت قرب حاجز 17.00، ولا يزال الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 15.40 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 8.75 على المدى القريب.

 

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 19.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 19.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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