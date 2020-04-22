شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 11.30 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو محطتنا التالية التي تصل إلى 6.48، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 14.25.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5.00 والمقاومة 14.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط