شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد ليقترب من إعادة اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين، وطالما أن السعر دون هذا المستوى الذي يشكّل مقاومة الآن عند 15.08، فإن التأثير السلبي للنموذج المذكور سيبقي فعالاً، بانتظار التوجه نحو 14.17 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 15.08 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.40 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط