شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1678.45، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1747.43 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1678.45 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد