شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية الآن ليهاجم مستوى 1.2304 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2400 وقد تمتد إلى 1.2515، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 1.2304 لاستئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 1.2093 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2180 والمقاومة 1.2380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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