شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0880، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير