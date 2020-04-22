الذهب يهبط وكفة الدولار القوي ترجح أمام مشتريات بحثا عن ملاذ آمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الاصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1682.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع مذعورة في الاسواق الأوسع وغذى ذلك التهافت على السيولة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 1704.10 دولار.

ومقابل منافسين رئيسيين، حام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء.

انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين.

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وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول إذ أنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

وأضافوا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة من جانب بنوك مركزية عالمية لاسيما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والحكومات ستُبقي الذهب مدعوما.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1972.57 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى في نحو شهر في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.4 بالمئة إلى 749.29 دولار للأوقية بينما فقدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 14.80 دولار.