وزير النفط الإيراني: خفض إنتاج النفط يجب أن يؤخذ على محمل الجد

قال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن دول إنتاج النفط يجب أن تحترم تخفيضات إنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وقال زنغنه "السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة... التعاون ضروري في ظل هذه الظروف".
وتشترك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجانب روسيا ودول منتجة أخرى، فيما يعرف باسم أوبك+، مع دول تضخ النفط بما في ذلك الولايات المتحدة لخفض الإمدادات بنحو 20 مليون برميل يوميا.
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