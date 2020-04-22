أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 737 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 737 جنيها الحرام خلال التعاملات الصباحية اليوم.

يرجع سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، الي حدوث تحرك نحو الصعود لسعر أوقية الذهب عالمياً بما قيمته 0.45% لترتفع إلي 1696 دولارا، مع اتجاه صعودي في ظل تراجع الأسهم.

انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 631.70 جنيه

عيار 21 : 737 جنيها للجرام

عيار 24 : 842.25 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب : 5896 جنيها

السعر العالمي : 1696 دولار

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.74 % إلى 19137.95 نقطة وقاد الانخفاض قطاعا السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات.

انخفضت أسعار النفط مجددا يوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 55 سهما مقابل انخفاض 165 سهما.وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الالكترونية الذي نزل 5.59 بالمئة يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان متراجعا 5.29 بالمئة وهبط سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24 بالمئة.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة إلى 1406.90 نقطة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.