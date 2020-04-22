شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 1456 عدد دور الكتب والمكتبات بزيادة 1.1٪ عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في الثالث والعشرين من شهر ابريل من كل عام.

وتناول البيان مجموعة من أهم المؤشرات الإحصائية، حيث بلغ عدد دور الكــتب والمكتبــات 1456 مكتبة "عـــامـة -متخصصة – جامعية ومعـاهد" عام 2018 مقابل 1440 مكتبة "عـــامـة -متخصصة – جامعية ومعــــاهد" عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.

وبلغ عدد المترددين "مطالعين / مستعيرين" نحو 6260 ألف متردد عام 2018، كما بلغ عدد المقتنيات بالمكتبات العامة نحو 2879 ألف كتاب عام 2018 مقابل 2857 الف كتاب عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪.

Advertisements

وسجل عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيـداعا قانونيا بدار الكتب والوثــائق القــومية نحو 14.8 ألـف كتاب وكتيب وبلغ عدد الـنسخ المطـبوعة نحو 148.2 ألــف نسخــة عــام 2018 مقــابــل 14.6 ألــف كتاب وكتيب وبلغ عــدد النسخ المطبوعة 146.1 ألــف نسخة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1.5٪.

ويشهد اليوم العالمي للكتاب إقامة احتفالات في جميع أرجاء العالم، تبرز القوي السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال وعبر الثقافات شعار هذا العام "مجتمع يقرأ – مجتمع يرتقي"

وأشار بيان الإحصاء إلى أن هناك العديد من المكتبات العالمية التي تمتلك مجموعة كتب مهمة وتزخر بتاريخ طويل جدا من بينها مكتبة "البير الملكية" ببروكسل والتي ارتكزت على الاحتفاظ بخدمات الإعارة للمكتبات الجامعية وتعتبر مركزا لنظام الاستعارة القائم بين المكتبات.