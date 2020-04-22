شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1490 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3712 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة حديد عز 148.3 مليون سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير وسى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 20 ألف سهم، 354.2 ألف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة اميرالد للاستثمار العقارى 3245 سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، حديد عز، 3000 سهم، 148 مليون سهم عبر 4 جلسات.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 4 شركات وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.