شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سعر الخام الأمريكى يحافظ على طلب الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الدولار الأمريكي والين الياباني على قوتهما في التعاملات المبكرة في لندن اليوم الأربعاء بعد تعافي أسعار النفط من هبوط جديد ليظل الطلب على عملات الملاذ الآمن قويا حتى مع بدء الأسواق في الاستقرار.

واستقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة من العملات، ولكنه يظل مرتفعا نحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن وسط اضطراب في الأسواق.

وحافظ الين الياباني على المكاسب التي حققها في الأسبوع الفائت مقابل الدولار مرتفعا حوالي 0.2 بالمئة.

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وكانت أسعار النفط انخفضت مجددا في التعاملات الليلة الماضية، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا واجراءات العزل التي طبقت لاحتوائه.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين ودفع المتعاملون الذين استبد بهم اليأس نقودا للتخلص من النفط.

وظل اليورو يتحرك داخل نطاق ضيق قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي غدا لمناقشة مساعدات مالية في منطقة اليورو. وسجل في أحدث تعاملات 1.08665 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة بعد ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة الشهر الماضي بفعل عمليات شراء نتيجة حالة الذعر. وأخرج التعافي الخام الأمريكي من النطاق السلبي ولكن عند 11 دولارا للبرميل يظل منخفضا عن ذروة يناير بنحو 80 بالمئة.