شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر استوردت تفاح بـ500 مليون جنيه فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الواردات المصرية من التفاح خلال يناير الماضي نحو 30 مليون و180 ألف دولار، يوازي نحو 482 مليون و880 ألف دولار "16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 34 مليون و732 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، يوازي 555 مليون و712 ألف جنيه، بتراجع بلغ 72 مليون و832 ألف جنيه.

وجاءت قيمة الواردات المصرية من التفاح، ضمن قائمة الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي حققت تراجع ملحوظ في يناير الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك السلع الاستهلاكية نحو 799 مليون و872 ألف دولار، مقابل مليار و179 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 379 مليون و714 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار في يناير عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وتضمنت قائمة السلع التي ارتفعت قيمة صادرتها خلال يناير الماضي، كلا من صادرات البترول الخام، وبلغت 164 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار خلال الشهر المماثل لعام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 2 10%، كما بلغت الصادرات المصرية من الأسمدة نحو 107 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار في فترة التقرير، بنسبة زيادة بلغت 7.3%.