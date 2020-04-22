شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسراً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1312.56 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 705 ألف سهم بقيمة 227.6 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، عن إعفاء الإعلان عن إعداد ونشر النتائج المالية المراجعة للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد، وستكون أول إعداد ونشر للقوائم المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو المقبل.

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فيما أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى لدعم الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمساندة المبادرات الوطنية فى الدول التى ينشط فيها البنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساعدة فى تقليل آثار كوفيد 19، بما فى ذلك تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المبادرات الوطنية فى مملكة البحرين، وهى المقر الرئيسى للبنك منذ 40 عاما.

وسيسمح الصندوق بتوفير تبرعات كبيرة لمساندة المبادرات الوطنية والخيرية التى تعمل على مكافحة الوباء وتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين من المرض، ودعم الفرق الطبية والمتطوعين فى الصفوف الأمامية الذين يجازفون بحياتهم لحماية المجتمع.

وفى سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تعيين توم بلاكوبل بصفته قائما بأعمال رئيس المجموعة للشئون القانونية والشركات وأمين سر مجلس الإدارة، وذلك بعد خلفا لأندريه روس، والذى استقال من منصبه اعتبارا من يوم 19 إبريل الجارى.