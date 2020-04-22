شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسراً 8.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 10.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5044.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 5.45 نقطة ليصل إلى مستوى 4014.57 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.23%، خاسراً 9.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3957.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41.2 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار كويتى عبر 1978 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

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وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.05%، تليه شركة صكوك القابضة بنسبة 6.85%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.25% ثم شركة بورتلاند كويت بنسبة 5%، ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 4.95%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عربى القابضة، أن شركة عربى للطاقة والتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة، عن ترسية مناقصة شركة البترول الوطنية الكويتية لصيانة ميكانيكية للمصفاة ومرافق إنتاج الغازات السائلة فى مصفاة ميناء الأحمدى، بقيمة 94.9 مليون دينار كويتي، على أن تصل مدة تنفيذ المشروع 63 شهرا.