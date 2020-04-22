شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تقبل إستقالة محمد عبد السلام من رئاسة مجلس إدارة "مصر للمقاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أمس الثلاثاء، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في 18 مايو المقبل.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.

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وكان مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، قد عقد اجتماعاً يوم 13 إبريل، لمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2019، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وأمور اعتيادية أخرى، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة بعد 22 عاماً من حفاظه على هذا المنصب، حيث تولى من عام 1998 حتى عام 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومنذ عام 2005 وحتى أمس رئيس تنفيذى للشركة.

كما وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية يوم 14 مايو المقبل، بعد دعوة الشركات المساهمة غداً الأربعاء.

وحققت شركة مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو 24%، كما حققت إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247، فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليسجل 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها عند 111 مليونًا.