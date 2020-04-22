شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أرباح "دو" بنسبة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.74% خاسراً 13.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1812.10 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 65.9 مليون سهم محققة ما قيمته 38.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 878 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.41%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.1 مليون ورقة بقيمة 11.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.27%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن إيرادات إجمالية بلغت 2.99 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020، مقابل 3.14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 4.8%، وذلك نتيجة انخفاض عائدات الهاتف المتحرك وعائدات أخرى، والتى عوضها جزئيا النمو المستمر لعائدات الهاتف الثابت.

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وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأربعاء، أن عائدات الهاتف المتحرك انخفضت بنسبة 9.3% على أساس سنوى لتصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020، متأثرة بانخفاض عائد المكالمات الصوتية وتقلص شريحة عملاء الدفع المسبق، كما تأثرت عائدات الهاتف المتحرك سلبا بالقيود على الحركة التى فرضت فى جميع أنحاء البلاد فى النصف الثانى من شهر مارس، والتى أدت لانتقال العملاء نحو استخدام الهاتف الثابت، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركة فى الربع الأول بسبب أهمية شريحة الدفع المسبق فى مزيج الإيرادات.

وتابعت ونتيجة لذلك انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.8% إلى 1.27 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، كما انخفض صافى الأرباح بنسبة 21% مقارنة بالربع الأول من 2019 ليصل إلى 355 مليون درهم، نتيجة انخفاض عائدات الهاتف المتحرك، الناتج عن انخفاض مزيج الإيرادات نظرا لاعتماد قاعدة المشتركين بشكل أكبر على خدمات الدفع المسبق.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن قرار مجلس إدارة الشركة، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وما يتبعها من إجراءات بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى موعد آخر سيحدد لاحقا.