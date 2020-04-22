شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تلامس أقل مستوى فى أسبوعين بفعل تراجع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء، مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.74 بالمئة إلى 19137.95 نقطة وقادت الانخفاض قطاعا السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات. انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. Advertisements وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 55 سهما مقابل انخفاض 165 سهما. وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الالكترونية الذي نزل 5.59 بالمئة يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان متراجعا 5.29 بالمئة وهبط سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24 بالمئة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة إلى 1406.90 نقطة.

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