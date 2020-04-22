شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر يوليو بخصم 4 دولارات للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شئون النفط فى حكومة دبى، اليوم الأربعاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمى لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العمانى لشهر يوليو، بخصم أربعة دولارات للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية، لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم يوليو فى نهاية مايو لتحديد سعر البيع الرسمى لخام دبى تحميل يوليو .