شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البحرين للسينما تقر توزيع 25 فلساً للسهم بنهاية العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة البحرين للسينما خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخراً على توزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلساً للسهم، بما يُعادل 25% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية تبلغ 1.97 مليون دينار بحريني وذلك للمساهمين المستحقين عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بحسب بيان الشركة لبورصة البحرين.

وأقرت العمومية أيضا التوصية بتحويل 73.49 ألف دينار بحريني للاحتياطي. واعتمدت التوصية بشأن تحويل الأرباح الصافية وقيمتها 2.18 مليون دينار بحريني للأرباح المستبقاة.

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ووافقت على مكافأة مجلس الإدارة عن العام الماضي بمبلغ يصل إلى 224 ألف دينار.

وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 4.23 مليون دينار بحريني، مُقابل 4.22 مليون دينار بحريني في عام 2018.

وتأسست شركة البحرين للسينما (سينيكو) في عام 1968 وأصبحت شركة رائدة ومهيمنة في مجال الترفيه بمملكة البحرين.