شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويلات خلال رمضان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)خلال شهر رمضان المبارك وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية «عن بُعد» وفق ضوابط محددة.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأشارت إلى أن أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة ستكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن خمس ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

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وحددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 21 مايو 2020 على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 31 مايو 2020، (حسب تقويم أم القرى).

وأكدت "ساما" على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، أوضحت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام «سريع» خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

ولفتت إلى أن عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم سينتهي بنهاية عمل يوم الخميس 21 مايو 2020 على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.