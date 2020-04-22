شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأهلي المتحد الكويتي تعتمد توزيعات نقدية ومنحة عن العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد، المدرج ببورصة الكويت، على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية عن عام 2019.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت، أن العمومية وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 15 فلساً للسهم، للمساهمين المقيدين بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له في 3 مايو القادم.

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وأقرت العمومية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار 103.14 مليون سهم، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

وذكر البنك أن العمومية وافقت على تدعيم الاحتياطي الإجباري من أرباح السنة المالية 2019، بمبلغ 5.78 مليون دينار، ليصبح إجمالي المبلغ 90.05 مليون دينار.

وارتفعت أرباح الأهلي المتحد بنسبة 7.3% خلال العام الماضي إلى 55.02 مليون دينار، مقابل 51.26 مليون دينار بالعام 2018.