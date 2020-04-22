شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يُصدر أذون خزانة بقيمة 100 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 68 من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار.
وأوضح المركزي، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق تلك الأذون 12 شهراً تبدأ فـي 23 أبريل 2020 وتنتهي في 22 من الشهر ذاته في عام 2021.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذون 2.87%، مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 26 مارس 2020.
وسجل معدل سعر الخصم 97.184%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.120%، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 101%.
وبلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
يشار إلى أن المركزي البحريني كشف أمس عن تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 184%.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذون نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
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