شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية تسعى لإصدار صكوك بـ3.75 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة أكوا باور إنترناشونال - السعودية إلى جمع ما يصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) من بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة.

وتقوم "أكور باور" حاليا بتطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة والمياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما أنها تجري محادثات مع البنوك المحلية في السعودية، بشأن صفقة الصكوك المحتملة التي ستكون بالريال السعودي، بحسب موقع قناة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن "أكوباور" تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

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وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركة متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.