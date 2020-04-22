شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي تكشف عن نمو مبيعات الأفراد والأعمال 20% حتى منتصف مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، سلمان بن عبد العزيز البدران، عن تحقيق الشركة نموا في مبيعات الأفراد وقطاع الأعمال بنحو 20% حتى منتصف شهر مارس وقبل تأثير فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري جاء بفضل النمو في قطاع الأعمال، بحسب "العربية".

وأضاف أن نمو قطاع الأعمال جاء بدعم من مشاريع كبيرة لقطاعات حكومية، بالإضافة إلى النمو بقاعدة العملاء ومبيعات الأفراد، لافتا إلى أن الثقة التي حظيت بها الشركة من جهات حكومية، ومن بينها مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.

وكانت شركة اتحاد اتصالات موبايلي قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 130 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 67.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 93%، وذلك بعد تكبدها خسائر في الربع السابق بقيمة 125 مليون ريال.

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وقالت موبايلي إن ارتفاع أرباحها يعود إلى مواصلة الشركة تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، حيث بلغت إيرادات الربع الأول من العام الجاري 3.6 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 123 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في العام 2019 إلى تمكنها من رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال سعودي للعام 2019 مقارنة مع 11,865 مليون ريال سعودي للعام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، نمو مبيعات البيانات، ونمو مبيعات قطاع الأعمال.

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