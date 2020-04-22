شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا يبديان الاستعداد لإجراءات إضافية لضبط سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استعدادها لاتخاذ أية إجراءات إضافية بالمشاركة مع أوبك بلس والمنتجين الآخرين لضبط أوضاع السوق النفطي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، بحسب "العربية".

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ومن جهتها، قالت روسيا في وقت سابق الثلاثاء إنه من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جراء الإنتاج الزائد والانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر يومي عبر الهاتف مع الصحفيين "جميع الآليات موجودة لمتابعة مواقفنا مع الشركاء في هذا الاتفاق (بين منتجي أوبك+)، مضيفا أنه يمكن تنظيم اتصالات إذا اقتضت الحاجة.

ونزلت التعاملات الآجلة علي الخام الأمريكي لتصبح سلبية مع خسارته حوالي 40 دولارا في الجلسة السابقة وهي المرة الأولي التي يهوي دون الصفر مع تنامي المخاوف من نفاد طاقة تخزين لتخمة المعروض الناجمة عن إجراءات عزل بسبب جائحة كورونا.