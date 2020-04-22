شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يؤكد السلبية– تحليل -22-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله بتداولات يوم امس لمستوى 2.1400 مستغلا بذلك الضغوط السلبية والناتجة عن ثبات المقاومة المستقرة عند 2.3400, تعارض مؤشر ستوكاستيك بتذبذبه فوق مستوى 50 قد يجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي ليتمكن من الوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي تبدأ من 2.0700 و 1.9200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2600 و 2.0700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط