شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف– تحليل - 22-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين بشكل هابط محققا بذلك الهدف المستقر عتدن 710.00 والذي يشكل بدوره دعم إضافي أمام الهجوم الرئيسي الهابط مما دفع به لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.

الثبات المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 790.00 يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم سلبي من جديد وليمكنه ذلك من كسر مستوى 710.00 وليفتح ذلك الباب أمام الوصول للأهداف السلبية الإضافية والتي تتمركز عند 680.00 و 550.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 770.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط