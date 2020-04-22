شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الهدف الثاني-تحليل - 22-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج هجومه السلبي بتداولات يوم أمس مؤكدا تأثره بسيطرة الميل الهابط بوصوله نحو الهدف الثاني والمتمركز عند 132.10, يعتبر هذا المستوى عائق لحظي أمام المحاولات السلبية لنتوقع تذبذبه بشكل إيجابي مؤقت ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم السلبي الإضافي ومن ثم لننتظر تسلله بشكل سلبي نحو 130.60 والذي يمثل بدوره المحطة السلبية التالي. تمكن مخاطرة تغيير الاتجاه باندفاع السعر فوق المقاومة الممتدة نحو 133.90, والذي يشكل الباب الرئيسي للبدء باستهداف المستويات الإيجابية والتي تتمثل بمستوى 135.60 و 137.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.25 و 130.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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