شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بطيء- تحليل - 22-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

يتحرك سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة ببطء شديد بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة محاولا بذلك الاستجابة لإيجابية مؤشر ستوكاستيك والذي يتمركز حاليا قرب مستوى 80, ما سبق يفسر تذبذب السعر قرب مستوى 117.00 ولنشير إلى أهمية تجميع قريبا للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو الهدف السلبي التالي والمتمركز عند 115.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.10 و 115.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط