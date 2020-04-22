أسعار النفط تهوى جراء انهيار الطلب وبرنت ينزل لمستويات 1999

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعانى السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شىء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشى فيروس كورونا، ونزل خام القياس العالمى برنت 24% فى الجلسة السابقة ليلامس 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999. وبحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الخام بانخفاض 2.70 دولار أو 14 بالمئة إلى 16.63 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا ما يعادل ستة بالمئة إلى 10.89 دولار للبرميل. ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الامدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة وتخفيضات الانتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة.

وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين في حين سجل عددا قياسيا من العقود التي يجري تداولها في اليوم التالي.

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ونزلت أسعار النفط نحو 80 % منذ بداية العام الجاري مع انتشار الوباء في أنحاء العالم، ليودي بحياة 180 ألف شخص تقريبا ويعصف بالأسواق المالية ويقود لما يحتمل أن يكون أسوأ تراجع اقتصادي منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

وأدى التفشي الفيروسي لانخفاض الطلب علي الوقود بنحو 30 بالمئة عالميا فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.

وقال جولدمان ساكس في تقرير "هذه نتيجة مباشرة لتزامن استثمار مفرط مع صدمة مفاجئة للطلب في مناطق ليس لها منافذ وتمتلك طاقة تخزين ونقل محدودة".