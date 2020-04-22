شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر الاختراق – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.9730 ويواجه مقاومة قوية هناك، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار دفع التداولات لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 0.9900 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع، والتي ستبقى قائمة وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 0.9626 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد