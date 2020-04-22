شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بارتفاع ملحوظة ليحاول تجاوز المتوسط المتحرك 50، لكنه يستقر دونه الآن، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 0.6236 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6097.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6407 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6200 والمقاومة 0.6380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط