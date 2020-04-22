شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية مع افتتاح اليوم ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 18.10 ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 15.40، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة هابطة يتواجد مستوى دعمها عند 8.75، ليشكّل الهدف الرئيسي التالي للفترة القادمة.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 19.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 19.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط