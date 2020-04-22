شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تحقيق الأهداف السلبية – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض جديد بعد اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض الذي تم قياسه من 26.82 إلى قاع يوم أمس المسجّل عند 6.48، ويضغط على مستوى 11.30 في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار القاع المذكور مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر للاقتراب من مناطق الصفر كما حصل مع العقود المنتهية مؤخراً.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 14.25 سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستويات 16.65 ثم 19.05 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5.00 والمقاومة 14.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط