شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج سلبي – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الفضة كسر مستوى 15.08 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، وكما أشرنا في تحديثنا الفني الأخير، أكمل السعر تشكيل نموذج فني هابط يتمثّل بالرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالصورة، مما يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 14.17 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 15.08 سيوقف التأثير السلبي للنموذج المذكور ويقود السعر لزيارة مستوى 16.00 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.40 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط