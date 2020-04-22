شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1678.45، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويحتاج للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1775.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1678.45 والثبات بإغلاق يومي دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ليجري تصحيحاً هابطاً يستهدف اختبار مستوى 1635.80 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد