شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا المنتظر تماماً عند 1.4264 وارتد هبوطاً بشكل طفيف من هناك، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي.
من هنا، فإننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والهدف التالي يصل إلى 1.4350، بينما يمثل الثبات فوق 1.4105 الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4120 والمقاومة 1.4300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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