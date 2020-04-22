شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للتذبذب حول مستوى 107.68، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، ليشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض من جديد، حيث يتواجد هدفنا السلبي التالي عند 106.44.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن التماسك فوق 107.68 سيوقف الميل الهابط المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 108.40 وتمتد إلى 109.22.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.80 والمقاومة 108.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط