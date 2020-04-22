الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2304 وتجاوزه ليغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.2093 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2304 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ أهدافها باختبار مستوى 1.2400 وتمتد إلى 1.2515 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2180 والمقاومة 1.2380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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