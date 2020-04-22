شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر فوق الدعم – تحليل - 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.0840 بعد المحاولات الأخيرة لكسره، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، بينما يواجه ضغط سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليعيق محاولات السعر بالتعافي.

وبالتالي، فإن السعر عالق بين مستويات محورية تتمثل بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0880، ويحتاج لاختراق أحدها لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات سلبية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر للتعافي واختبار مستوى 1.0966 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير